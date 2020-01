Nederlandse ambtenaar in Belgische cel om wietplantages

Elf mensen die een plantage in hun woning lieten onderbrengen kregen gevangenisstraffen tot dertig maanden of een taakstraf. Allen moeten ook een boete van 8000 euro betalen. De opbrengsten uit de plantages zijn verbeurd verklaard.

De hooggeplaatste ambtenaar zocht op feestjes naar mensen met geldproblemen. Hij leende ze geld als ze in ruil in hun woning een plantage lieten installeren. De plantjes en de apparatuur zouden allemaal door hem betaald worden. Ook moesten de mensen die hem geld verschuldigd waren in ’zijn’ plantages helpen.

De politie kwam de Nederlander op het spoor nadat ze bij een huiszoeking in Bilzen in mei 2017 een plantage vonden. Uit de telefoongeschiedenis van de bewoners bleken die veel contacten met de Nederlander te hebben gehad en geld te hebben geleend. In de maanden erna vond de politie ook plantages in Meeuwen-Gruitrode en Genk waaraan de ambtenaar gelinkt kon worden.