Britse psychotische jongen (20) spoorloos verdwenen na bezoek aan ziekenhuis in Hoorn

De jongen, die ook wel Tiger of Taiga Akabane wordt genoemd, staat inmiddels op de site van vermiste personen van de politie. Hij is sinds zondag 11 juni vermist, en is het laatst gezien bij het Dijklander ziekenhuis in Hoorn. Hij is rond half twaalf in de avond in onbekende richting vertrokken, en het is niet helder of hij ook bij het hospitaal naar binnen is gegaan. De jonge Brit is een opvallende verschijning, met zijn paarse haar, kort aan de zijkanten en lang bovenop. Hij droeg een zwarte hoodie met witte letters, een zwarte broek en zwarte schoenen. Hij heeft een slank postuur.

Twee dagen voor zijn verdwijning was hij met zijn vriend Tom naar ons land gereisd om een gemeenschappelijke vriend te bezoeken. Zijn zus Holly Delafay heeft contact met de politie gehad en maakt zich grote zorgen om zijn welzijn.

Psychoses

Aan het medium PlymouthLive laat ze weten dat haar broer te kampen had met psychoses en in het weekend last kreeg van hallucinaties. De Brit is zonder zijn mobiele telefoon vertrokken, en zou geen geld bij zich hebben gehad. Ook had hij zijn paspoort niet bij zich. Holly beschrijft haar broer als ongeveer 1.85 meter lang. Wie informatie over de jongen heeft, wordt verzocht zich bij de politie te melden.