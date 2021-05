Middelbare scholen op 31 mei weer helemaal open

Premium Binnenland

Den Haag doneert massaal voor slachtoffers brand: ’Het is hartverscheurend, niet voor te stellen’

Hagenaars doneren massaal voor de slachtoffers van de verwoestende brand in de Schilderswijk, waarbij veertig woningen in de as werden gelegd. „Het is hartverscheurend en niet voor te stellen dat je in een klap helemaal niets meer hebt”, zegt Monique van der Werf uit de wijk Benoordenhout, die samen...