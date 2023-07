Weekend wisselvallig: kletsnatte zaterdag, zondag zon

Zaterdagochtend verloopt in het hele land behoorlijk nat, waarbij de neerslag van gestage regen overgaat in een afwisseling van buien en droge momenten. Hierbij waait er een meest matige wind uit het westen tot zuidwesten. „Later op de dag trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vanuit het westen op. Hierbij is de exacte timing nog onzeker en maakt de timing voor de beleving behoorlijk uit”, zegt Johnny Willemsen van Weeronline. Als de buien wegtrekken kan het in de avond nog zonnig zijn waarbij het kwik kan oplopen tot zo’n aangename 22 graden.

Zondag ziet het er weer heel anders uit. Het is een stuk zonniger en het blijft zo goed als droog. „Een lokaal buitje is niet uitgesloten, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog”, weet Johnny Willemsen. Daarbij zijn er ook perioden met zon. Bij een meest matige, in de noordelijke kustgebieden vrij krachtige, westenwind wordt het 19 graden op Texel, 21 graden in Rotterdam en Utrecht en 23 graden in Limburg.