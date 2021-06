Politie Den Bosch neemt hondjes met gecoupeerde oortjes in beslag

Couperen is het verwijderen van uitstekende lichaamsdelen bij een dier. Dit is sinds 1996 verboden in Nederland. Naast dat het erg pijnlijk is voor de dieren, zorgt het er ook voor dat ze minder goed met elkaar kunnen communiceren.

Op Instagram laat de Bossche wijkagent Michiel weten dat de officier van justitie gaat bepalen wat er met de honden moet gebeuren.