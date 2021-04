Groeien in coronatijd? Vrijwilligers zijn de sleutel

Binnenland

58-jarige man uit Baarn aangehouden voor roof Van Gogh en Hals

Een 58-jarige inwoner van Baarn is dinsdagmorgen in zijn woning gearresteerd op verdenking van de diefstal van de Van Gogh die vorig jaar uit het Singer in Laren werd gestolen en een schilderij van Frans Hals dat werd buitgemaakt in het museum Hofje van Mevrouw Aerden in Leerdam.