Van moord verdachte wielrenster Kaitlin Armstrong na klopjacht opgepakt: ’Ze was vermomd’

Liefst 43 dagen heeft de politie gezocht naar Kaitlin Armstrong. Tegen de 34-jarige yogalerares en voormalig gravelrijdster liep een internationaal aanhoudingsbevel nadat een brute moord het hippe Amerikaanse wereldje van de gravelbikes door elkaar had geschud.

Al die tijd tastte de politie in het duister over waar Armstrong zich zou bevinden. Maar woensdagmiddag was haar geluk op toen ze in een hostel in Santa Teresa Beach, in Costa Rica, opgepakt werd door de politie. Hoe ze haar op het spoor kwamen, is niet duidelijk. De agenten stelden ter plaatse wel vast dat Armstrong een vals paspoort gebruikt had om vanuit Newark naar San Jose, Costa Rica, te vliegen op 18 mei. Een week na de moord waarvan ze verdacht wordt, en de dag waarop de laatste beelden van haar gemaakt zijn.

De arrestatie is te zien op een foto van het Costa Ricaanse ministerie van Openbare Veiligheid. Daarop is te zien dat Armstrong haar haar bruin had geverfd in de hoop niet herkend te worden. Volgens de Amerikaanse politie was dat niet haar enige vermomming: ze zou ook pleisters op haar neus gehad hebben en blauwe plekken onder haar ogen, na een vermeend ongeval tijdens het surfen. „Ze zag er anders uit”, zegt de bron van The daily beast.

Als een komeet omhoog

Het drama speelde zich af op 11 mei in het snikhete Austin, Texas. In het huis van een vriendin vindt de politie de neergeschoten Anna Moriah ’Mo’ Wilson (25). Hulp kan niet meer baten: de vrouw overlijdt ter plekke.

Anna Moriah Wilson Ⓒ RR

De hechte gravelcommunity is in shock. Op de eerstvolgende wedstrijd steekt geen van de winnaars aan de eindmeet de handen in de lucht. Mo’ Wilson is immers een graag geziene figuur, met een uitzonderlijk verhaal. „Ze kwam als een komeet in de gravelscene”, aldus de Nederlandse gravelrijder Laurens ten Dam eerder in zijn podcast Live slow, ride fast. „Ze werkte op kantoor als inkoper van fietsframes. Best saai werk voor een voormalige beloftevolle alpineskiester. Maar toen kreeg ze een blessure, ging ze fietsen en bleek ze daar bijzonder goed in.”

„Veel mensen hadden een zwak voor haar en haar verhaal”, aldus Ten Dam. Ook de Amerikaanse graveltopper Colin Strickland (35) bleek niet ongevoelig voor Mo’ Wilson. De twee hadden eind vorig jaar een korte relatie. Maar wat later kwamen Strickland en zijn vroegere vriendin Kaitlin Armstrong toch weer bij elkaar.

Bedreigingen

Terug naar 11 mei in Austin. Op het logeeradres van Mo’ Wilson, die enkele dagen later aan de gravelwedstrijd Gravel Locos zou deelnemen, daagt ’s middags Colin Strickland op. Wilson springt achterop zijn BMW-motor. De twee trekken naar een publiek zwembad in de buurt, gaan vervolgens samen iets eten. „Louter als vrienden”, herhaalt Strickland later meerdere keren. Al duiken daarna berichten van hem op waarin hij die dag tegen Kaitlin verzwijgt dat hij met Mo’ heeft afgesproken.

Bewakingscamera’s in de buurt van het huis waar Mo’ Wilson verblijft, registreren die 11e mei ’s avonds hoe Strickland Mo’ weer afzet aan haar logeeradres, en hoe vervolgens een zwarte Jeep – die van Armstrong – diezelfde straat indraait. Korte tijd later wordt de neergeschoten Mo’ Wilson in een grote plas bloed op haar logeeradres gevonden.

Bijzonder kwaad

Laurens ten Dam vertelt in zijn podcast hoe hij ’s avonds laat bij Strickland thuis zat toen de politie vertelde dat Kaitlin Armstrong waarschijnlijk achter de moord zat. Er waren de bewakingsbeelden. En via een tip was de politie te weten gekomen dat Armstrong verschillende keren bijzonder kwaad had gereageerd en bedreigingen had geuit toen ze had opgevangen dat er opnieuw toenadering was tussen haar vriend en Mo’ Wilson.

De politie pakte Armstrong op, maar moest haar wegens een procedurefout weer vrijlaten. Het laatste wat de speurders toen van haar zagen, was een bewakingsbeeld op de luchthaven van Austin van een vrouw met een yogamatje op haar rug. Dat werd gemaakt op 18 mei, een week na de moord.

Colin Strickland is een bekende gravelfietser. Ⓒ INSTAGRAM

Jeep verkocht

Uit nieuwe details die ondertussen opgedoken zijn, is gebleken dat Armstrong haar zwarte jeep twee dagen na de moord op Wilson verkocht heeft aan een autohandel, waarna ze op 14 mei het vliegtuig nam in Austin. Volgens de speurders vloog ze van daar naar Houston, dan naar New York, vervolgens naar Newark en uiteindelijk, een dag nadat een arrestatiebevel tegen haar uitgevaardigd was, naar Costa Rica.

Ze wordt nu uitgeleverd aan de VS, waar ze terecht zal moeten staan voor de moord waar ze van verdacht wordt.