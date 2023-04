Stationskat Brammetje terug in Purmerend: ’Alsof er niks gebeurd is’

Terwijl de rode kater eerder spoorloos verdween en er zelfs vermoedens van ontvoering waren, bleek hij net zo plotseling weer tevoorschijn te zijn komen. Waar hij de afgelopen dagen is geweest, blijft vooralsnog een raadsel.

Anneke was uiteraard dolbij dat Brammetje weer op zijn vertrouwde plek zat. „Ik ben hier echt net aangekomen. Hij zit gewoon weer op het perron, op het bankje, omringd door al zijn fans”, vertelt ze opgelucht. „Ik ben zo gelukkig, ik ben helemaal aan het bibberen. Hij zit hier gewoon alsof er niks gebeurd is.”

Tips

Vrijdagavond kreeg Anneke wel al tips nadat ze een bericht op de eigen Facebookpagina van Brammetje had geplaatst. Hij was hier gesignaleerd, dus ik ben hier een paar keer naartoe gegaan om te kijken, maar toen was hij er nog niet.” De volgende dag is ze meteen weer verder gaan zoeken en zag toen tot haar vreugde de kat zitten.

Brammetje is ondertussen een regionale bekendheid, met meer dan 5.000 volgers op Facebook. „Je houdt hem gewoon niet tegen”, zegt ze op de radio. ,,Hij loopt ook op de treinrails en ik hou zielsveel van hem. Maar dit is dus echt wat hij wil. Hij staat nu alweer bij mensen.”

