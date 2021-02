Zaak liquidatie kapper: ’Hakim Ziyech niet met de haren erbij slepen’

Voormalig Ajax-speler Hakim Ziyech zou kapper Seif Ahmed van financieel advies hebben voorzien. Seif Ahmed werd in oktober 2019 geliquideerd in Duivendrecht. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De vermoorde Seif Ahmed was zo’n goede kapper, dat ook oud-Ajacied Hakim Ziyech weleens in zijn kappersstoel zat. De goaltjesdief gaf de godvrezende Egyptenaar in die setting af en toe financieel advies. Daar wil de advocaat van moordverdachte Ab M. nu meer van weten. Het lijkt een afleidingsmanoeuvre. Waarom het dna van M. op het wapen zit waarmee Ahmed werd doodgeschoten, blijft ondertussen vaag.