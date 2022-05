Vos blijkt achter mysterieuze verdwijning van dieren op kinderboerderij in Lutjebroek te zitten

De vrijwilligers snapten er helemaal niks van. Eerst waren Katrien, Donald en de andere Indische loopeend al nergens meer te bekennen én lag de zwarte muskuseend van Stichting Park de Woid dood in het water. En later bleek ook nog het kleine witte eendje dat zo geliefd was op de kinderboerderij er niet meer te zijn. Een paar weken later is eindelijk duidelijk wat zich op de kinderboerderij heeft afgespeeld. „We hebben wildcamera’s geplaatst”, vertelt coördinator Inge Vriend. „En daar was overduidelijk een vos op te zien. Hij heeft het slim gedaan, want hij had dus geen sporen achter gelaten.”

Het dier heeft flink wat slachtoffers gemaakt. „We hadden van het hertenkamp in Enkhuizen twee loopeenden gekregen. Daar heeft hij er een van gepakt. En onze mooie kalkoen. Wie verwacht nou dat ze zo’n groot dier aanvallen? De kalkoen had een kuiken en die heeft ze met haar leven beschermd. Gelukkig heeft het kleintje het wel overleefd.”

Naar binnen

En nu? „Alle dieren naar binnen in de avond en hopen dat het dan klaar is. Want het is diep triest, dit gun je niemand. Elke dag ging ik voor mijn werk langs de kinderboerderij. Met een zenuwachtig gevoel. ’Zullen alle dieren er nog wel zijn’. Als er nu in de avond niks meer te eten voor hem is, verhuist de vos hopelijk naar een andere plek.”