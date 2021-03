’Verkiezingsposters Amsterdam zijn gekleurd’

Video

Heftige bijwerkingen AstraZeneca-vaccin? Dit moet je weten

Op social media is onrust ontstaan na berichten van mensen die heftige bijwerkingen kregen na een AstraZeneca-vaccinatie. Agnes Kant, directeur Bijwerkingencentrum Lareb, vertelt of de meldingen over AstraZeneca inderdaad heftiger zijn dan bij Pfizer en Moderna.