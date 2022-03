Europarlement wil Nederlanders op Hemelvaartsdag laten stemmen

Toch wil een meerderheid van de parlementscommissie constitutionele zaken kosten wat het kost alle kiesgerechtigden uit het landenblok voortaan op 9 mei laten stemmen voor de Europese verkiezingen. Het is dan ’Europadag’. Op deze feestdag viert de Europese Unie zichzelf en hebben Europese ambtenaren een vrije dag. In Nederland geniet de dag amper bekendheid.

Toch heeft ook Nederland bij de volgende Europese verkiezingen in 2024 op deze dag vrij, alleen dan vanwege Hemelvaart. En daar wringt de schoen: Brussel droomt al jaren van een gezamenlijke verkiezingsdag om de Europese gevoelens aan te wakkeren, het liefst op zondag. Maar Nederland verzet zich daar al decennialang tegen: om religieuze redenen vallen vrijdag, zaterdag en zondag af voor een stembusgang.

’Absurd plan’

„Het is een absurd plan”, reageert SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen dan ook. „Kennelijk houden ze er geen rekening mee dat het op een christelijke feestdag valt. Dat zal de opkomst zeker niet ten goede komen.” „

Volgende maand stemt het hele Europees Parlement over het plan. De volksvertegenwoordigers spreken zich dan ook uit over het idee om de kiezer voortaan twee stemmen uit te laten brengen: één op een nationale lijst en een andere stem op een transnationale kieslijst. Zo moet het mogelijk worden om ook iemand uit een ander land te kiezen. In totaal zouden er 28 zetels moeten worden opgeofferd voor deze transnationale politici.

Vooral linkse politieke partijen dromen al jaren van transnationale kieslijsten. De christendemocraten waren altijd tegen, maar om voldoende steun te krijgen voor het leveren van de parlementsvoorzitter hebben ze via een politieke deal een draai gemaakt. De kans is daarom groot dat het Europees Parlement akkoord gaat met het plan. Maar daarmee is de kogel nog niet door de kerk: de lidstaten moeten unaniem instemmen. De kans is groot dat Nederland zich gaat verzetten tegen stemmen op Hemelvaartsdag.