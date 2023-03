’Russische maker van Covid-vaccin gewurgd met een riem in zijn appartement in Moskou’

De 29-jarige Alexei Z. wordt verdacht van de moord op de wetenschapper en is gearresteerd.

De Russische onderzoekscommissie is een moordonderzoek gestart nadat het lichaam van Botikov op 2 maart in zijn woning werd gevonden. De Rus werd bekend doordat hij in 2020 samen met 17 andere wetenschappers aan het Sputnik V- coronavirusvaccin werkte bij het Gamaleya National Research Center.

Eerdere berichtgeving

Regnum, een Russisch persbureau, meldde eerder op basis van officiële bronnen dat Botikov de ontmoeting met de indringer had overleefd. Maar de Russische recherche heeft nu een moordonderzoek geopend, in de overtuiging dat de 29-jarige Alexei Z. de wetenschapper met een riem heeft gewurgd.

De verdachte zou tijdens een eerste verhoor de moord hebben bekend, schrijft Regnum. De recherche meldde ook dat de beklaagde al eerder werd vervolgd voor het plegen van een ander ’ernstig’ misdrijf.

Kritiek op vaccin

Critici beweerden dat het coronavaccin was goedgekeurd zonder gedegen onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid ervan. Ook beweerde een artikel uit 2021 in The Lancet dat Spoetnik V ’veilig en effectief leek’.

De wetenschapper is zeker niet de eerste in de reeks van gestorven Russische deskundigen en zakenlieden. Er zijn opvallend veel hooggeplaatste Russen die sinds vorig jaar onder verdachte omstandigheden dood werden aangetroffen.

Eerder in februari werd de Russische generaal Vladimir Makarov dood aangetroffen met schotwonden bij een schijnbare zelfmoord in zijn landhuis. Daarvoor werd de Russische worstmagnaat Pavel Antov dood aangetroffen nadat hij uit een raam was gevallen toen hij in een hotel in India verbleef.