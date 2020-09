Nep-PSV’er bekent brute verkrachtingen bij rechter

Er liggen tien aangiften, maar mogelijk dat M. nog meer slachtoffers heeft gemaakt die zich nog niet gemeld hebben bij de politie. De lange lijst aan aanklachten zorgt ervoor dat voor de zaak twee dagen zijn uitgetrokken.

De verdachte deed zich voor als profvoetballer van PSV of fotograaf om zo via internet afspraakjes te regelen. Soms reed hij ook rond op een scooter om slachtoffers te zoeken, hen mee te nemen en vervolgens toe te slaan op een afgelegen plek of in een bos. Bij onderzoek van zijn telefoon door de politie bleek die vol te staan met filmpjes en ander beeldmateriaal van de seksuele handelingen met zijn slachtoffers. Het merendeel van de slachtoffers is dinsdag ook in de rechtbank aanwezig om de zaak bij te wonen en gebruik te maken van hun spreekrecht.

Herhaling

M. werd in mei 2012 al eens werd veroordeeld voor de verkrachting van een 16-jarig meisje. Ondanks het feit dat gedragsdeskundigen destijds vreesden voor herhaling kreeg hij geen jeugd-tbs. Hij zat wel 157 dagen vast.

De zaken waarvoor Jonathan M. nu voor de rechter staat zijn wederom zeer ernstig. M. liep tegen de lamp na twee verkrachtingen binnen een paar dagen en werd op 5 augustus 2019 opgepakt. Op 31 juli 2019 werd een 23-jarige Franse vrouw die Eindhoven bezocht als toerist in de Hertogstraat rond 2.15 uur aangesproken door een man op een scooter die aanbood haar naar een hotel te brengen. Hij reed echter naar een park, waar ze bij de keel werd gegrepen, de bosjes in werd gesleurd en vervolgens op zeer gewelddadige wijze werd verkracht. Het slachtoffer liep daarbij meerdere kneuzingen op.

Scooter

Op 4 augustus 2019 sloeg ‘de Eindhovense serieverkrachter’ weer toe, ditmaal in het centrum van Valkenswaard. In de vroege ochtenduren pikte de scooterrijder daar een 15-jarig meisje op. Zij werd geslagen en bedreigd en op de scooter meegenomen naar een bosperceel aan de Eindhovenseweg in Waalre. Daar werd het meisje verkracht, waarbij opnieuw fors geweld werd gebruikt.

Het OM had destijds al aanwijzingen voor de betrokkenheid van M. bij meer zedenzaken, maar deed daar toen nog geen mededelingen over omdat het onderzoek nog in volle gang was. Dat resulteerde later - na onderzoek naar de weerzinwekkende inhoud van zijn telefoon - in het opsporen en de aangifte van nog eens acht slachtoffers.