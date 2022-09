Brussel komt met achtste sanctiepakket tegen Rusland

„We accepteren de schijnreferenda en elke vorm van annexatie in Oekraïne niet. We zijn vastbesloten om het Kremlin te laten boeten voor deze verdere escalatie”, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag bij de presentatie. Als nieuwe strafmaatregel stelt ze voor om Europeanen te verbieden om topfuncties bij Russische staatsbedrijven te bekleden. „Ze verdienen onze kennis niet.”

Verder wil Brussel een reeks bestaande sancties uitbreiden. Het dagelijks EU-bestuur stelt voor de import van nog meer Russische producten te verbieden. Om welke producten het gaat heeft Von der Leyen niet bekendgemaakt. De bestaande exportverboden van technologische snufjes, onderdelen voor de luchtvaart en bepaalde chemische producten worden aangevuld om te voorkomen dat Moskou naar alternatieven kan grijpen om het leger draaiende te houden.

De zwarte lijst met mensen die banden hebben met het Kremlin wil Brussel uitbreiden met mensen die betrokken zijn bij de referenda en figuren die helpen om Europese sancties te omzeilen. Wie op een zwarte lijst staat komt de EU niet meer in, eventuele tegoeden in het landenblok worden bevroren.

Hoe het prijsplafond op Russische olie precies gaat werken is nog onduidelijk, de Europese Commissie wil daar geen extra uitleg over geven. Vanaf december voeren de meeste EU-landen al een importverbod op Russische olie in, voor landen als Hongarije en Tsjechië is een uitzondering gemaakt vanwege hun afhankelijkheid van een oude Sovjet-pijpleiding.

De lidstaten moeten de nieuwe strafmaatregelen unaniem goedkeuren. De bekendmaking van het nieuwe sanctiepakket valt samen met het uitkomst van het omstreden referendum in de bezette Oekraïense gebieden. Een overweldigende meerderheid zou hebben gestemd voor toetreding tot Rusland. Vermoedelijk claimt de Russische president Vladimir Poetin vrijdag tijdens een toespraak zeggenschap over de Oekraïense provincies Loegansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson. De EU noemt de referenda illegaal en stelt dat de uitslag vervalst is.