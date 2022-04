Premium Het beste van De Telegraaf

Kinderen gewond na gooien van vuurwerk bij amateurderby

Door Tom Mentink Kopieer naar clipboard

Het brandende vuurwerk kwam terecht in een vak met kinderen van Rijnsburgse Boys. Ⓒ Taco van der Eb

RIJNSBURG - Tientallen supporters van Rijnsburgse Boys en Quick Boys gooiden dinsdagavond voorafgaand aan de lokale derby brandende fakkels naar elkaar, waarbij meer dan tien kinderen lichte brandwonden opliepen. Het had niet veel gescheeld of het duel was niet eens doorgegaan.