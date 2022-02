Weer bosbezetter opgepakt, nog twee in de bomen

Activisten hebben een bos bezet naast autofabriek VDL Nedcar bij Born , ze klommen met touwen in bomen en installeerden zich daar met hangmatten Ⓒ ANP / Bas Quaedvlieg

BORN - De beveiliging van VDL heeft woensdagavond opnieuw een bezetter opgepakt in het Limburgse Sterrebos. De vrouw was vanuit haar boomhut even naar beneden gekomen omdat ze moest plassen, en werd eenmaal op de grond in haar kraag gegrepen door de beveiliging, zei een woordvoerster van de actiegroep Red Het Sterrebos. De vrouw is overgedragen aan de politie en aangehouden. Ze zit volgens de woordvoerster in de cel.