Bruiloftsgast in trouwstoet mishandelt agent

Hoe het met de neergeslagen agent gesteld is, is nog onduidelijk. Ⓒ ANP XTRA

ROTTERDAM - Een bruiloftsgast die meereed in een trouwstoet heeft vrijdagmiddag in Rotterdam een politieagent neergeslagen, meldt de politie. Op amateurbeelden is te zien dat het voorval veel tumult op straat veroorzaakte. Een verdachte is gevlucht.