Kans dat je dement wordt daalt flink

Een 70-jarige van nu heeft 13 procent minder kans om binnen vijf jaar dementie te krijgen dan de man of vrouw die 70 werd in 2010, zo blijkt uit een internationale studie van het Erasmus MC in Rotterdam.

Een hoog opleidingsniveau, niet roken, goede sociale contacten, fysiek actief zijn, lage bloeddruk, gezond gewicht en een goed gehoor maken de kans kleiner dat je dement wordt, zo schrijft De Volkskrant.

Toch daalt het totale aantal patiënten de komende jaren niet. Dat komt door dat er steeds meer oudere mensen komen. Ongeveer 280 duizend Nederlanders hebben de ziekte.

De gemiddelde Nederlander had in 1990 circa 27 procent kans had ooit in het leven dementie te ontwikkelen, nu, dertig jaar later, is het 18 procent.

Door de nieuwe volksziektes diabetes en obesitas kan het aantal gevallen overigens ook weer gaan stijgen. Ook excessief alcoholgebruik, traumatisch hersenletsel en luchtverontreiniging zouden weer voor meer patiënten kunnen gaan zorgen.