Fietser (20) dood na aanrijding bij spoortunnel: automobiliste (22) aangehouden

Ⓒ Perbureau Heitink

APELDOORN - Door een aanrijding op de Zutphensestraat in Apeldoorn donderdagavond is een 20-jarige fietser uit die plaats om het leven gekomen. De man kwam even na 23.00 uur bij een spoortunnel in botsing met een auto. De fiets van het slachtoffer kwam enkele meters verder bovenaan de spoortunnel terecht.