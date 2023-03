Minister eist van burgemeester Parijs dat ze vuilnis afvoert

Kopieer naar clipboard

Het is een chaos op straat in Parijs. Ⓒ ANP / EPA

PARIJS - De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, heeft volgens Franse media de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, dinsdagavond opgebeld en opdracht gegeven iets aan de stapels vuilnis in de Parijse straten te doen. Onder de vele stakers in het landelijke protest tegen de pensioenhervorming zijn ook de medewerkers van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst. Parijs wordt al dagen ontsierd door bergen onwelriekend afval en volgens Darmanin is dat een bedreiging voor de volksgezondheid.