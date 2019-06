Brabant wil effectiever beleid op dumpen drugsafval

De provincie presenteerde vrijdag naast het bestuursakkoord het nieuwe college van Gedeputeerde Staten, bestaande uit CDA, VVD (ieder 2 gedeputeerden), GroenLinks, PvdA en D66 (ieder 1). In het college is de portefeuille Veiligheid nieuw. Brabantse bestuurders roepen al langer om meer aandacht van het Rijk voor de bestrijding van drugsgerelateerde criminaliteit en het dumpen van drugsafval in het buitengebied.

„Brabant wordt geplaagd door drugsgerelateerde activiteiten en is de thuisbasis van professionele misdaadorganisaties die tot ver over de grenzen opereren. Samen met onze partners leveren we strijd tegen deze onderwereld, onder meer door het oprollen van talloze hennepkwekerijen, drugslabs en criminele motorbendes”, zo staat in het bestuursakkoord.

„We constateren dat de huidige aanpak drugsafvaldumping vooralsnog onvoldoende effect heeft.” In het bestuursakkoord geeft de provincie ook aan dat het de aanpak van de veiligheid in de grensregio’s wil verstevigen.