De Chinese draak bijt van zich af; ambassadeur Tan Jian: ’Taiwan hoort bij ons’

Door Frank van Vliet

Ambassadeur Jian Tan: „China exporteert goederen, geen ideologie.” Ⓒ foto Rene BOUWMAN

Amsterdam - Of het nu over de gespannen situatie rond Taiwan gaat, de Chinese Zijderoute, de concurrentie met de VS of mensenrechten: China lijkt niet uit het nieuws te branden. Waar de Chinese draak voorheen vooral zweeg zoekt het nu zelfverzekerd contact. Zo ook de Chinese ambassadeur in Nederland Tan Jian die zijn reactie kwijt wil over een stuk op de opiniepagina van de Telegraaf over Taiwan waarin oud-diplomaat en Taiwankenner Gerrit van Wees ons land opriep meer achter Taiwan te gaan staan. Daarnaast mocht over alles gepraat worden, nog een opvallend verschil met het verleden.