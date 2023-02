Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse vriendin van Peter C. die meereed naar verkiezing Miss België: ’Hij begon raar te doen’

Door Dirk Coosemans, Jelle Houwen en Philip Pergens Kopieer naar clipboard

De Nederlandse beautyspecialiste van 35 die met Peter C. (46) onderweg was naar de Miss België-verkiezing is vrijgelaten. De vrouw verklaarde niet op de hoogte te zijn van de plannen van de Lommelaar om een aanslag te plegen tijdens het evenement. Pas onderweg tussen Lommel en De Panne merkte ze dat er iets niet klopte. „Hij begon raar te doen.”