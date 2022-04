’Serval weer ontsnapt’: hulpdiensten urenlang bezig om dier te vangen

Hulpdiensten zoeken naar de kat. Ⓒ Caspar Huurdeman

EEMNES - Een serval kat is in de nacht van zaterdag op zondag ontsnapt. Hulpdiensten zijn urenlang bezig geweest om het dier te vangen op de Heidelaan in Eemnes.