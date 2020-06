Parlementaire enquête over gaswinning Groningen rond verkiezingen van start

Het verzoek van CDA-Kamerlid Agnes Mulder en GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee snel te beginnen met de eerste voorbereidingen kan rekenen op steun van een Kamermeerderheid. Dat betekent concreet dat in de zomer achter de schermen eerste voorbereidingen worden getroffen en in september de officiële voorbereidingen beginnen.

In maart vorig jaar stemde de volledige Kamer in met de komst van een parlementaire enquête. Die zou pas van start gaan na de behandeling van twee wetten. Een over de schadeafhandeling en de ander over de versterking van huizen in het aardbevingsgebied.

Eerder was het de bedoeling om de twee wetten voor de zomer door het parlement te loodsen, maar minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft woensdag in een debat laten weten dat de Wet Versterking Groningen niet voor de zomer af is. De Raad van State heeft fundamentele kritiek op de wet en hij wil nog in gesprek met de regio.

Niet wachten

Kamerleden Mulder en Van der Lee willen niet langer wachten op de wet. Een Kamermeerderheid is het daar mee eens, zo bleek woensdag in het debat. De exacte planning van de enquête moet nog duidelijk worden, maar de twee parlementariërs verwachten dat het formeel van start gaat rond de verkiezingen. De verhoren zullen dan vrijwel zeker na de stembusgang plaatsvinden.

Veel Groningers kijken uit naar de parlementaire enquête. Ze hopen dat er vragen worden beantwoord waar ze tot op heden geen antwoord op hebben gekregen. Veel Kamerleden vinden het belangrijk dat het niet meer te lang gaat duren. „De enquête moet zo snel mogelijk starten. Zodra het kan, moeten we het meteen doen”, zegt PVV-Kamerlid Alexander Kops.

Regeringspartijen CU en D66 willen ook aan de slag. „Wij steunen een snelle start en zoeken hoe we het proces kunnen versnellen zonder de versterking te vertragen”, zegt D66-Kamerlid Matthijs Sienot.

Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten. Getuigen die door de enquêtecommissie worden opgeroepen zijn verplicht om te verschijnen. Getuigen staan onder ede, dat betekent dat het strafbaar is als ze niet de waarheid spreken. De verhoren zijn openbaar en kunnen weken duren. Het hele proces kan zelfs twee jaar duren. De meest recente parlementaire enquêtes gingen over het debacle rond de Fyra en over woningcorporaties.