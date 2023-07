Tsjechisch-Franse schrijver Milan Kundera overleden

Kundera heeft veel geschreven over zijn geboorteland, Tsjechoslowakije, onder meer over het communistische stelsel daar. Hij schreef vanaf 1989 in de Franse taal. Zijn eerste boek 'De grap' wordt gekenschetst door cynische humor. Humor en melancholie komen veel in zijn werk voor.

Zijn bekendste boek De ondraaglijke lichtheid van het bestaan speelt rond de Praagse Lente van 1968, een opstand tegen het communistische regime in Tsjechoslowakije, gevolgd door een vooral Sovjet-Russische invasie. Het wordt een iconische en filosofische roman genoemd. Vier hoofdpersonen met verschillende achtergronden en denkbeelden worstelen met het toeval, de politiek, de kunst, de liefde en seks, en in het algemeen met de lichtheid van het bestaan. Een verfilming van het boek is in 1988 als The Unbearable Lightness of Being uitgekomen. De Praagse Lente en de gevolgen daarvan dreven Kundera het land uit naar Paris.