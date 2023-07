Roep om keiharde aanpak na rellen FC Twente: ’We kennen je, we volgen je en we pakken je’

AMSTERDAM - De rellen donderdagavond bij FC Twente zijn de laatste in een lange reeks van supportersexcessen. Met de geweldsuitbarsting waarbij hooligans de confrontatie zochten met fans van het Zweedse Hammarby IF, staat Nederland er internationaal weer gekleurd op. De roep om een keiharde aanpak van relschoppers klinkt. „Je moet heel rücksichtslos zijn: ook al heb je een hoodie aan: we kennen je, we volgen je en we pakken je. En je krijgt de rekening.”

Ⓒ ANP / HH