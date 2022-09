Jongen vindt gigantische regenworm in zijn achtertuin: ’Minstens een meter lang’

Barnaby Domigan (9) was vorige week na schooltijd aan het spelen in de tuin van het huis van zijn gezin in Burnside, Christchurch, toen hij de ongelooflijke vondst deed. Zijn vader Chris nam meteen foto, die zijn moeder Jo deelde op Facebook. Honderden mensen uitten bij de post hun verbazing, de post ging viraal en werd door tal van internationale nieuwssites opgepikt.

„Ik heb die worm opgepakt met een stok en dacht: wauw, wat een geweldige ontdekking”, zegt Barnaby in Stuff. „Het was gigantisch en wonderbaarlijk, maar ook een beetje vuil.” Zijn mama zegt dat haar zoon verbaasd was dat hij zoiets gevonden had.

Barnaby heeft de „slijmerige” worm Dead Fred genoemd. „Ik heb mijn vader proberen te overtuigen om hem in een plastic zak te bewaren, maar dat zag hij niet zitten”, zegt de jongen. „Ik denk dat volwassenen niet graag gigantische wormen in huis hebben. Als ik volwassen zou zijn, zou ik dat waarschijnlijk ook vinden.”