Winkelen mag weer, shoppers drommen samen

Bij de Nike-store aan de Oxford Street in Londen vochten de shoppers zich een weg naar binnen. Sommige boze twitteraars die zich ergeren aan het gebrek aan afstand sturen een variant van de Nike-slogan de wereld in: Just don’t do it!

Voor de deur van de Primark in Birmingham stonden mensen honderden meters in de rij. Maar ook andere steden wordt megadrukte gemeld.De Daily Mail spreekt van een ’Manic Monday’.

Vanaf maandag mogen ’niet essentiële’ winkels zoals kledingzaken weer klanten ontvangen.

De patriottische oproep aan de bevolking is: ’shop for Britain’, geef geld uit om de economie weer aan de gang te krijgen:

Maar ’haters’ hou je altijd. Niet iedereen is blij: