Britse en Franse premiers krijgen vrijdag AstraZeneca-vaccin

Het Verenigd Koninkrijk bleef het AstraZeneca-vaccin gewoon gebruiken. "De prik van Oxford is veilig en de prik van Pfizer is veilig", zei Johnson op een persconferentie. "Wat niet veilig is, is Covid krijgen, en dat is waarom het zo belangrijk is dat we onze prikken allemaal halen zodra we aan de beurt zijn."

De 56-jarige Johnson zei eerder deze week al dat hij binnenkort aan de beurt is. De premier, die zelf bijna een jaar geleden besmet raakte met het coronavirus en daarvoor op de intensive care behandeld moest worden, noemde het AstraZeneca-vaccin al herhaaldelijk veilig en zeer effectief.

Frankrijk had het gebruik van AstraZeneca wel gestaakt, maar gaat nu weer verder, net als onder meer Italië. Premier Castex (55) krijgt zijn prik vrijdag, meldde tv-zender BFM TV.