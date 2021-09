Man op balkon met kruisboog: persoon gearresteerd, situatie onder de controle

Almelo - In het Overijsselse Almelo is een persoon aangehouden door een arrestatieteam, nadat de politie ter plaatse was gekomen vanwege een steekincident. De politie heeft vanwege het incident ook geschoten. De situatie is er inmiddels onder controle, meldt de politie. De Stentor bericht dat er een slachtoffer zou zijn dat vermoedelijk overleden is, maar een politiewoordvoerder kon daar nog niets over zeggen.