Twee doden bij kruisboog-incident, getuigen krijgen professionele hulp

Eerder vrijdagochtend riep de politie mensen op niet naar de locatie te komen, omdat het er nog niet veilig was. De politie meldde toen met veel collega’s bij een steekincident aan de M.th. Steynstraat in het Almelo te zijn.

Op beelden die RTV Oost plaatste, is te zien dat een man met een kruisboog op een balkon stond. De Stentor meldt dat in de woning ook een slachtoffer zou zijn aangetroffen.

Met de arrestatie is de situatie wel onder controle gekomen, geeft de woordvoerder aan. Waarvan deze aangehouden persoon wordt verdacht, kon de zegsman echter ook nog niet vertellen. Wel kon hij meedelen dat de politie niet uitgaat van een terroristisch motief.

Hulp

Mensen die vrijdag getuige waren van het incident krijgen professionele hulp. Burgemeester van Almelo Arjen Gerritsen zei dat vrijdagmiddag voor de microfoon van RTV Oost.

Gerritsen had het op de regionale zender over een „dramatisch incident” dat „enorme impact” heeft op de stad en de mensen in de stad. Hij prees de politie en de hulpdiensten.

