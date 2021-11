Heracles-voetballer Rai Vloet opgepakt na dodelijk ongeluk op de A4

Tim Gilissen, technisch directeur van Heracles Almelo, heeft dat bevestigd. „Wij zijn op de hoogte gebracht dat Rai Vloet betrokken is bij een dodelijk ongeval. Wij zijn er enorm van geschrokken. Ons medeleven gaat uit naar de familie die het slachtoffer is geworden. En verder kunnen wij op dit moment niet nader ingaan op de situatie omdat we heel veel nog niet weten”, aldus Gilissen. Hij weet ook niet of Vloet de bestuurder was van de auto.

In de nacht van zaterdag op zondag botste een auto met twee inzittenden op een auto met daarin een man, vrouw en twee kinderen. Een 4-jarig jongetje uit Zoetermeer raakte zwaar gewond en overleed kort daarna in het ziekenhuis.

De twee die het ongeluk zouden hebben veroorzaakt, zijn door de politie aangehouden. Eén van hen blijkt dus de 26-jarige middenvelder van Heracles Rai Vloet, zoon van trainer Wiljan Vloet. De twee waren volgens de politie mogelijk onder invloed en zijn beide aangehouden. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en zitten nog vast.

De experts van de Verkeersongevallen Analyse (VOA) hebben uitgebreid onderzoek gedaan op de plaats van het ongeval en doen verder onderzoek naar dit ernstige incident. Hiervoor zijn zij nog op zoek naar getuigen.

De in Schijndel geboren Rai Vloet begon zijn carriere bij PSV en kwam vorig jaar bij Heracles terecht.

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952