Samuel van Vollenhoven, zoon van prins Bernhard, wil werken voor z’n geld

Een prins als pa en het Formule 1-circuit in Zandvoort als speeltuin. Het leven lacht Samuel van Vollenhoven toe. Toch neemt de 19-jarige geen genoegen met wat hem in de schoot wordt geworpen. Net als vader Bernhard van Oranje wil hij werken voor zijn geld. „Drie avonden uitgaan in de week kan ik me niet veroorloven.”

Sam van Vollenhoven, zoon van prins Bernhard en beginnend ondernemer op Circuit Zandvoort. Ⓒ Erna Faust