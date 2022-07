Jonge man schiet drie mensen dood op Amerikaanse camping en pleegt daarna zelfmoord

Tyler (42) en Sarah Schmidt (42), waren met hun dochter Lula (6) waren kamperen op het Maquoketa Caves State Park Campground. De familie uit Cedar Falls werd kort na de melding van een schietpartij dood in hun tent gevonden. Vervolgens kamde de politie de hele camping uit. Alleen de schutter was onbekend, maar hij had inmiddels al zelfmoord gepleegd.

De 23-jarige Anthony Sherwin had geen enkele band met de familie Schmidt, en ook over zijn motief tast de politie nog in het duister. Sherwin kwam uit Nebraska, en het is vooralsnog onbekend of hij bijvoorbeeld te maken had met mentale problemen. In Iowa kom je vrij makkelijk aan een vuurwapen, maar de politie is nog aan het uitzoeken of hij toestemming had om er een te bezitten.

De schutter Anthony Sherwin (23) Ⓒ Iowa Department of Public Safety

