De winterinbreker staat voor de deur

Een inbreker opent met een pasje of een stuk plastic een voordeur (flipperen). Ⓒ ANP XTRA

Tilburg - Nu de dagen snel korter worden, stijgt de inbraakkans tot december met gemiddeld 72%. Met name in Zeeland, Drenthe en Limburg is het de komende weken uitkijken geblazen, omdat daar het risico slachtoffer te worden het meest toeneemt.