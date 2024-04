Pontjesbaas Bart stuurde koningin Máxima weg

Holysloot - Na veertig jaar heen en weer varen over de Holysloter Die – een kreek in het landelijk gebied van Amsterdam – is het voor pontjesbaas Bart John (55) mooi geweest. Hij stopt ermee. Het veer was eeuwenlang van levensbelang voor de bewoners van de dorpen in Waterland. De laatste tientallen jaren deed het pontje vooral dienst voor fietsende dagjesmensen.

© Richard Mouw Stoppend pontjesbaas Bart John (55) stuurde vorig voorjaar koningin Máxima weg. „Ik had haar niet herkend.”