Burgemeester Purmerend wil per september messenverbod na reeks geweldsincidenten

Deze zomer wordt gebruikt om de mogelijkheden in kaart te brengen, en Van Selm verwacht dat de Purmerendse politiek in september wordt voorgesteld om de Apv uit te breiden met een messenverbod. „Dat geeft de politie meer mogelijkheden om op te treden”, laat de burgemeester weten. Wat haar betreft, is het aan de landelijke politiek om met maatregelen te komen om het bezit van wapens onder jongeren een halt toe te roepen, maar voor dat zover is doet Purmerend er goed aan om zelf al stappen te zetten. Van Selm pleit voor ’een optelsom van maatregelen om ervoor te zorgen dat de cultuur van stoer doen verandert’.

De afgelopen maanden vonden in Purmerend verschillende steekincidenten plaats, en wat de burgemeester betreft is het tijd voor actie. Deze week werd nog een 17-jarige jongen neergestoken aan de Dotterbloem in de Purmerendse wijk De Gors. De politie heeft daarvoor een 15-jarige jongen opgepakt en sluit meer aanhoudingen niet uit. Aan de Zonnelaan waren enkele weken geleden twee minderjarige jongeren slachtoffer van een steekpartij, en ook daar ging het om minderjarige daders. Naast steekincidenten heeft Purmerend de afgelopen tijd ook te maken met berovingen en andere geweldsincidenten waarbij jongeren betrokken zijn.

Enkele weken liet ze al doorschemeren dat ze overwoog om de Apv aan te passen, zodat het bezit van mensen een halt wordt toegeroepen. Enkele politieke partijen hebben ook al gevraagd om zo’n verbod. De kogel is nu door de kerk. „Naast wat we lokaal al doen wachten we met smart op landelijke wetgeving met betrekking tot een messenverbod. Een messenverbod op zichzelf is geen garantie op het voorkomen van steekincidenten. Wel kan het strafbaar stellen van messenbezit helpen in de preventie en in het aanpakken van incidenten waarbij messen een rol spelen.”