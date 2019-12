Vuurzee verwoest pand van armoedebestrijders Woudenberg

Het pand van Stichting Burgerinitiatief Woudenberg in Scherpenzeel is afgelopen nacht volledig afgebrand. Ⓒ Luke Beens/Persbureau Heitink

WOUDENBERG - Stichting Burgerinitiatief Woudenberg is in diepe rouw nadat afgelopen nacht haar kantoor in Scherpenzeel volledig in de as werd gelegd. De stichting, die spullen uitdeelt aan mensen die net boven de armoedegrens leven, is daarmee in één klap zeker een ton armer.