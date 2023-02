Meerdere landen staken reddingsoperatie Turkije vanwege geweld, Nederlands team gaat door

Het team van het Oostenrijkse leger sprak van een steeds moeilijkere veiligheidssituatie, meldden Oostenrijkse media. „Het verwachte succes van een levensredding staat niet in een redelijke verhouding tot het veiligheidsrisico”, aldus de strijdkrachten. Zij wezen op toenemende agressie in Turkije. Er zou zelfs zijn geschoten, echter niet op de Oostenrijkse hulpverleners. Het team opereert net als andere buitenlandse rampenbestrijdingseenheden vanuit een basiskamp in de Turkse provincie Hatay.

De Nederlanders opereren net als de Oostenrijkers in Hatay. Het USAR-team blijft actief, meldt een woordvoerder. „We merken wel dat de sfeer is veranderd. Onze mensen hebben bijvoorbeeld geplunderde winkels gezien. Zelf hebben ze niet met agressie te maken gehad, alleen maar met Turkse gastvrijheid. Er is geen reden om onze werkzaamheden te staken. Wel houden we de situatie nauwgezet in de gaten.”

USAR vertrok maandagavond vanaf vliegveld Eindhoven naar Turkije en zette dinsdag het basiskamp op in het rampgebied. Het team bestaat uit medewerkers van de politie, brandweer, ambulancediensten en Defensie die hiervoor speciaal zijn getraind. Ook zijn er acht reddingshonden mee.

Reddingsacties

Vrijdag redde USAR in Hatay een achtjarige jongen die 106 uur onder het puin had gelegen. Daarmee zijn er tot nu toe twaalf mensen gered door het Nederlandse team.

USAR telt allerlei specialisten. Daaronder ook een veiligheidsdeskundige. „Die bekijkt de veiligheid rond het kamp en houdt contact met de lokale overheid. We merken voldoende steun van de Turkse autoriteiten, ze lijken oog te hebben voor onze veiligheid”, aldus de USAR-woordvoerder.

Verkassen naar een andere stad is niet aan de orde. „Elk uur is nu kostbaar. We zoeken naar een speld in een hooiberg op zoek naar een wondertje. Als we nu ergens ander heen verhuizen kost dat alleen maar tijd.”