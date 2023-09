Agent houdt racende auto staande: reanimeert peuter midden op de snelweg

Agent Brendan Fraser was dinsdag aan het werk in Warren, Michigan, toen hij een blauwe Camaro voorbij zag rijden met een snelheid die bijna dubbel zo hoog was als toegestaan. Zodra die langs de weg stond, bleek hoe erg de situatie was. Het gezin was op weg naar het ziekenhuis omdat hun 18 maanden oude peuter niet meer ademde en al blauw begon te zien aan de lippen. „We hebben een kindje aan boord dat aan het sterven is”, riep een vrouw aan boord van de auto, zo blijkt uit videobeelden.

Fraser aarzelde niet en reanimeerde de peuter meteen. Ondertussen vertelde de panikerende moeder dat ze naar het ziekenhuis waren geweest, hij daar de diagnose Covid had gekregen en vervolgens een beroerte had gekregen. De reddingspogingen van de agent hielpen. „Hij krijgt wat adem, ik hoor het.”

Zo redde hij het leven van de jongen.