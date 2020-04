Jonge wegpiraat geeft valse naam op, rijdt ongestoord verder

Een volgens de politie ’beginnende bestuurder’ wordt woensdag langs de weg gezet op de A28 tussen Hoogeveen en Staphorst. Hij rijdt 155 in plaats van de maximaal toegestane 100 km p/u en is daardoor zijn rijbewijs kwijt, menen agenten. Maar de bestuurder blijkt niet eens een id-kaart of rijbewijs bij zich te hebben. „Wel gaf hij een naam op: die van zijn broer. Zelf bleek hij geen rijbewijs te hebben”, meldt de politie op Facebook.

Het vals opgeven van een naam is strafbaar. „Intussen bleek dat er nog twee jonge mannen op de achterbank zaten. Vier dus, geen familie, in één auto.” Alle vier hebben daarvoor een boete uitgeschreven gekregen, vanwege de coronamaatregelen. Twee van de jongens bleken de dag ervoor ook al een coronabon te hebben gehad, zo ontdekte de politie.

’Iemand komt ons ophalen’

Tot overmaat van ramp mochten de andere inzittenden ook niet achter het stuur: niemand beschikte over een (geldig) rijbewijs. De agenten waarschuwden het viertal niet alsnog de weg op te gaan. ’Nee hoor, er zou iemand uit Nijmegen komen om hun op te halen’, was het verhaal.

„Ruim een uur later zagen door ons getipte alerte collega’s hetzelfde voertuig bij Utrecht rijden. Wie zat er achter het stuur? Je gelooft het niet maar het was de jongeman met het ongeldig verklaarde rijbewijs. Een misdrijf dus.” De politie kon opnieuw een proces-verbaal opmaken. Het voertuig, een leaseauto, is in beslag genomen. „Dat wordt dus een dagvaarding”, besluit de politie.