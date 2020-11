’Houd de scholen helemaal open’

Schade voorkomen begint bij echt contact en fysiek onderwijs in een lokaal. Nederland - Vinger opsteken. Lessituatie op een basisschool bij groep 6. foto: ANP / Hollandse Hoogte / Patricia Rehe Ⓒ Foto’s ANP/HHHollandse Hoogte / Patricia Rehe

Scholen die hun klassen naar huis sturen of voor de helft online les gaan geven, brengen hun leerlingen in meerdere opzichten schade toe. Dat vindt een groep van acht professionals uit het onderwijs en de jongerenzorg. ,,Afstandsonderwijs is minderwaardig onderwijs.”