Reddingboot Eemshaven haalt twee vermiste mannen uit zee

Onder meer de KNRM Eemshaven, de KNRM Schiermonnikoog, de KNRM Ameland en een helikopter en vliegtuig van de Kustwacht waren ingezet voor de zoektocht naar de twee.

Iets voor 07.00 uur werd hun boot gespot door de helikopter. Het duo was op dat moment al 17 uur op zee.

Opluchting

KNRM Eemshaven zegt in gesprek met de regiozender: „Wij spoedden ons naar het jachtje en hebben de jongens aan boord genomen. De opluchting was groot toen de jongens naar omstandigheden in goede gezondheid leken te verkeren. Het zwaar beschadigde jachtje namen we op sleep mee naar de Eemshaven.”