RIVM-baas Van Dissel praat Kamer bij over corona

Volg de bijeenkomst live via verslaggever Alexander Bakker onderaan dit bericht.

De Tweede Kamer wilde vandaag ook spreken met Bianca Buurman (chief Nursing Officer van het ministerie van Volksgezondheid) over de situatie in de verpleeghuizen. Het kabinet heeft daar een stokje voor gestoken.

„Deelname van mw. Buurman is op dit moment niet opportuun, omdat het onderzoek naar de besmettingsgraad, transmissie en clustering in de verpleeghuizen dat mevrouw Buurman uitvoert nog niet is afgerond”, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een verklaring aan de Tweede Kamer.

Om 14.00 uur begint het debat in de Tweede Kamer. Laat in de avond zijn er stemmingen over onder andere de hulp aan KLM en de culturele sector.