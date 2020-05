Van Dissel negatief over mondkapjes op straat

Volg de bijeenkomst live via verslaggever Alexander Bakker onderaan dit bericht.

Van Dissel is negatief over het gebruik van niet-medische mondkapjes door burgers. Volgens hem is er geen wetenschappelijk bewijs voor het voorkomen van besmetting in de openbare ruimte. Hij stelt dat zijn collega’s in onder andere België, Frankrijk en Duitsland er net zo in zitten. Desondanks besluiten landen om de mondkapjes te verplichten. Nederland wil dat bijvoorbeeld in het openbaar vervoer.

„Het kan zijn dat men denkt we doen het toch maar”, zegt Van Dissel. „Uiteindelijk is dat aan de politiek." Het gebruik van een sjaal is volgens de RIVM-baas al helemaal niet nuttig en veilig.

De Tweede Kamer wilde vandaag ook spreken met Bianca Buurman (chief Nursing Officer van het ministerie van Volksgezondheid) over de situatie in de verpleeghuizen. Het kabinet heeft daar een stokje voor gestoken.

„Deelname van mw. Buurman is op dit moment niet opportuun, omdat het onderzoek naar de besmettingsgraad, transmissie en clustering in de verpleeghuizen dat mevrouw Buurman uitvoert nog niet is afgerond”, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een verklaring aan de Tweede Kamer.

Kabinetsaanpak coronacrisis onder de loep

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoeken hoe het kabinet de coronacrisis heeft aangepakt. Het gaat dan om de voorbereiding, de crisisbeheersing en de exitstrategie. Dat heeft de OVV donderdag laten weten. Ook de effecten van de coronacrisis op de veiligheid van kwetsbare mensen in de samenleving, bijvoorbeeld door het wegvallen van reguliere zorg of maatschappelijke diensten, worden meegewogen. Medische handelingen en economische steunmaatregelen vallen buiten het onderzoek. De OVV hoopt over ruim een jaar met de bevindingen te komen.

Het kabinet had de onafhankelijke instantie gevraagd de aanpak van de crisis rond het besmettelijke virus onder de loep te nemen.

Om 14.00 uur begint het debat in de Tweede Kamer. Laat in de avond zijn er stemmingen over onder andere de hulp aan KLM en de culturele sector.