Gronings Alfa-college geschokt door steekpartij leerlingen in sportcentrum: ’Dit hebben we nog nooit meegemaakt’

Door Ina Reitzema

De politie deed uitgebreid onderzoek op het Kardingeplein. Ⓒ DvhN

Groningen - Het Alfa-college in Groningen is geschokt over een steekpartij tussen twee studenten van de opleiding Sport en Bewegen. „Dit hebben we nog nooit meegemaakt binnen onze school”, zegt woordvoerder Joyce Dekker.