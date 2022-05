Welsh raadslid stapt op nadat hij constant te horen krijgt dat hij Banksy is

Gannon loopt nog steeds rond met een grote ’Ik ben Banksy niet’-button op zijn revers, maar desondanks zijn er nog steeds mensen die denken dat hij de wereldberoemde graffiti-artiest is. De button mocht niet baten, want Gannon is vanwege de geruchten gestopt met zijn politieke werk. In zijn ontslagbrief schreef hij: „Zoals u wellicht weet, is er herhaaldelijk beweerd dat ik niet ben wie ik zeg dat ik ben, maar dat ik de kunstenaar Banksy ben. Deze beschuldiging ondermijnt mijn vermogen om het werk van raadslid goed te kunnen uitvoeren.”

Hoewel Gannon op dezelfde locaties actief is als Bansky stelt hij dat hij de bekende kunstenaar écht niet is. Om controverse en gedoe in de politieke arena te voorkomen besloot Gannon dan maar op te stappen. Wie de geruchtenmachine heeft gestart weet hij niet zeker, maar hij vermoedt dat het wel eens een eerdere politieke tegenstander zou kunnen zijn.