Duizenden handtekeningen tegen discriminerende virusgrappen

De aanleiding om de petitie te starten was een liedje dat werd gedraaid door Radio 10, dat volgens de initiatiefnemers van de petitie „zeer discriminerend en inhumaan van aard is”.

„Genoeg is genoeg”, is te lezen onder de petitie. „Ook wij zijn gewoon mensen. Het is nu tijd dat wij de discussie aangaan. Dit treft niet alleen iedereen die Chinees is, maar ook alle Nederlanders met een Aziatische achtergrond. Een ziekte, een virus, daar maak je geen grapjes over. Zouden we ook lachen als het lied over kanker zou gaan?” Radio 10 is inmiddels diep door het stof gegaan en heeft excuses gemaakt voor het lied, waarin onder andere ’voorkomen is beter dan Chinezen’ werd gezongen.

Dodental richting duizend

Het nieuwe coronavirus heeft aan ruim negenhonderd mensen het leven gekost. De meesten overleden in de Chinese provincie Hubei, het epicentrum va de uitbraak. In China zijn ruim 40.000 besmettingen gemeld.